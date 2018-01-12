Суд не выпустил лидера хакеров «Шалтай-Болтай» досрочно из колонии

Лефортовский суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении главе хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву, осужденному за неправомерный доступ к компьютерной информации. Судья оставила соответствующее ходатайство без удовлетворения. Вердикт может быть обжалован в Мосгорсуде.

Отмечается, что по заявлению прокурора судебное заседание проводилось в закрытом режиме по хода. Суд согласился, что открытый процесс может привести к разглашению сведений, относящихся к гостайне, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщал «Новый День», в начале июля прошлого года Московский городской суд приговорил Аникеева к двум годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном доступе к компьютерной информации, в то время как гособвинение просило для хакера наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима. Осужденный остался доволен приговором. Ранее Аникеев заключил досудебное соглашение со следствием о даче необходимых показаний – именно этим можно объяснить мягкий приговор, вынесенный главе хакерской группы.

Стоит отметить, что делу «Шалтая-Болтая» был присвоен гриф «секретно». По данным следствия, в период с 2013 года по 2016 год Аникеев и его сообщники неправомерно похищали информационные данные из компьютеров, планшетов и мобильных телефонов граждан РФ. В некоторых случаях похищенные данные выставлялись на продажу в сети Интернет. Сообщникам Аникеева – Константину Теплякову и еще одному фигуранту дела Александру Филинову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая» признаны 4 человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев и Елена Морозова из группы компаний «Сумма».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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