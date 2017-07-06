Два года общего режима: лидер хакеров «Шалтай-Болтай» остался доволен приговором

Московский городской суд признал главу хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. Как передает РАПСИ, он приговорен к двум годам общего режима.

При этом суд зачтет в срок наказания время, проведенное под стражей – с ноября 2016 года, уточняет РИА «Новости».

Адвокат Аникеева сообщил, что через 10 дней – после вступления приговора в силу, планируется подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, и добавил, что его подопечный доволен приговором.

Ранее государственный обвинитель во время прений сторон запросил для Аникеева наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.

Напомним, Мосгорсуд в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела «Шалтая-Болтая» 5 июля. Делу был присвоен гриф «секретно».

Следствием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год, Аникеев и его сообщники неправомерно похищали информационные данные из компьютеров, планшетов и мобильных телефонов граждан РФ. В некоторых случаях похищенные данные выставлялись на продажу в сети Интернет.

Сообщникам Аникеева – Константину Теплякову и еще одному фигуранту дела Александру Филинову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Дело в отношении Аникеева было выделено в отдельное производство. Он заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому его рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.17

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