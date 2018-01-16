В Иркутской области под лед Лены ушли два трактора

В Иркутской области вчера вечером, 15 января, в Киренском районе под воду ушел 25-тонный трактор. Спасатели возложили вину на районные власти, которые пренебрегли вопросами безопасности. В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России в частности отметили, что «вместо того, чтобы принять максимум мер к незамедлительному закрытию всех нелегальных проездов по зимним водоёмам (после провала под лед реки Лена автокрана и бензовоза – прим. ред.), руководство штаба по ликвидации последствий происшествия на Лене принимает странное решение – выгоняет на реку 25-тонный трактор, который тоже идёт ко дну».

«В очередной раз был нарушен запрет выезда на лёд водоёма, а местные власти просто напросто проигнорировали наши рекомендации об усилении борьбы с несанкционированными ледовыми переправами, которые всегда представляют опасность для жизни человека», – заявил главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

В ведомстве уточнили, что близ деревни Ичера трактор, принадлежащий фермерскому хозяйству, провалился под лёд при пересечении Лены. Для выяснения обстоятельств происшествия к месту выехала оперативная группа, устанавливается также местонахождение тракториста. «Остаётся открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжёлую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС России плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?» – задаются вопросом спасатели.

Как сообщает «Тайга.инфо», еще один трактор, принадлежащий фермерскому хозяйству, ушел на дно Лены утром 16 января. Он также пересекал реку по льду, несмотря на запрет.

Руководство ГУ МЧС России по Иркутской области готовит в адрес губернатора региона письмо с просьбой обратить внимание на действия администрации Киренского района и отношение муниципальной власти к вопросам безопасности жизнедеятельности населения.

В целом в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке усилена борьба с нелегальными ледовыми переправами. Объявить войну несанкционированным ледовым переправам предложил Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России. Спасатели выступили с призывом ко всем надзорным ведомства – от прокуратуры до природоохранных организаций – объединить усилия в этом направлении.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 16.01.18

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