Спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов на реке Лена

На реке Лена вблизи населённого пункта Кривая Лука Киренского района Иркутской области днем 11 января под лед провалились полный бензовоз и приехавший на помощь автокран. В результате произошел разлив нефтепродуктов. К месту провала автомобилей «Урал», была направлена группа Северного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области. В ее состав входят 8 человек и 2 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, с помощью заградительных бон, сорбента и специального оборудования спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области полковника Валерия Шанца, глубина в месте провала превышает 5 метров, расстояние до берега составляет 30 метров, а ширина реки – 250 метров.

«Толщина льда в месте провала недостаточна для тяжёлой техники и составляет 30 сантиметров. Эти обстоятельства осложняют проведение аварийных работ на данном участке реки. Однако главной задачей является подъём автомобилей таким образом, чтобы не нарушить целостность цистерны, в которой находятся нефтепродукты. Со стороны МЧС России будут приняты меры административного воздействия в отношении собственника и водителей большегрузов, допустивших происшествие», – рассказал Валерий Шанц.

Бензовоза с 20 тоннами нефтепродукта и автокран провалились под лед Лены накануне. По уточнённой информации, в ночь на 11 января, при попытке пересечь реку вне ледовой переправы, под лёд провалилась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты. Водителю удалось выбраться из машины. Собственник автомобиля направил на помощь автокран, который также провалился под лед в том же месте. При провале автомобилей произошёл разлив нефтепродуктов. На следующее утро о происшествии собственник сообщил спасателям.

В районе ближайшего населённого пункта находится официальная ледовая переправа с ограничением по весу до 5 тонн – это и явилось препятствием для большегруза. Водитель направил тяжёлый «Урал» в объезд переправы. Сегодня, 12 января, в администрации Киренского района пройдёт заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на котором будут решаться организационные вопросы по поднятию техники. Для предотвращения подобных нарушений место выезда на лёд огорожено. Водозаборов вниз по течению реки нет. В проведении аварийных работ задействовано 39 человек, 12 единиц техники.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 11.01.18

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