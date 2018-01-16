В Надыме под лед на месте крещенской купели провалился трактор

В Надыме 15 января под лед одноименной реки провалился трактор, когда расчищал площадку для организации крещенской купели. По словам главы подрядной организации, которая проводила работы, тракторист жив и здоров. «Это рабочий процесс, все в порядке, никаких проблем нет и не было. Все живы – здоровы», – приводит ИА «Север-Пресс» слова подрядчика.

В пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО подтвердили, что ЧП имело место, добавив, что трактор удалось быстро извлечь из воды. В надымском храме Николя Чудотворца заверили, что горожанам волноваться не о чем – купель будет обустроена и освящена, а также будут предприняты все необходимые меры безопасности для людей.

«В этом году в Надыме на одноименной реке для совершения таинства крещения организуют площадку: лед расчищают от снега, обустраивают подъезды и места стоянок для автотранспорта. Прорубленную купель оградят легкими деревянными конструкциями, оборудуют настилами и поручнями, установят лампы освещения и палатки с подогревом для переодевания. Для безопасности людей купель будет организована с применением всех мер безопасности. Сегодня все идет в штатном режиме», – сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Надымского района Сергей Соснин.

Напомним, в Иркутской области за последние сутки под лед реки Лена провалились два трактора. На прошлой неделе на дно реки ушли бензовоз и автокран.

Надым, Иван Гридин

Надым. Другие новости 15.01.18

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