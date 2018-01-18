В психоневрологическом интернате Кузбасса нашли радиоактивный газ

В городе Мариинске Кемеровской области на территории психоневрологического интерната выявлено повышенное содержание радиоактивного газа – радона. Об этом сообщило местное управление федеральной службы судебных приставов.

Опасный газ обнаружили специалисты Роспотребнадзора во время плановой проверки. Причем, превышение содержания радона оказалось лишь в одном помещении.

«Согласно решению суда, деятельность помещения, где было выявлено нарушение, приостановлена на 90 суток», – говорится в сообщении приставов.

Кроме того, суд признал государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

Напомним, летом прошлого года радон обнаружили в двух детских садах города Кемерово. Радиоактивный газ был найден не во всех помещениях дошкольных учреждений. Доступ в здания частично закрыли, часть детей перевели в другие детские сады.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 18.01.18

В Нижнем Тагиле компания по отлову животных держит собак среди мусора и экскрементов (ФОТО). / Ампутации не понадобилось: чуть не замёрзшие в лесу дети выписаны из больницы. / В США заместитель прокурора застрелил подростка в зале суда. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»