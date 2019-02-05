В Кузбассе закрыли детский сад из-за высокого уровня радиоактивного газа

Судебные приставы закрыли частный детский сад в городе Белово Кемеровской области. Дело в том, что в помещении было обнаружено превышение уровня газа радона.

Несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам установлено в ходе плановой выездной проверки Западно-Сибирским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, сообщается на сайте областного управления ФССП России. Повышенная доза радона в воздухе создает непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения.

Отмечается, что продукты распада радона, попадая в легкие человека, вызывают микроожоги легочной ткани, и даже могут привести к раку легких. Кроме того, повышенная концентрация изотопов радона оказывает негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему, вызывая сбои в жизнедеятельности человека.

Суд признал виновным руководство детского сада по ст. 6.4. КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»). Приставы опечатали помещение медицинского кабинета, спальню средней группы и спальню первой младшей группы на 11 суток.

Стоит отметить, что превышение уровня радиоактивного газа в Кузбассе явление не редкое. Так в 2017 года по этой причине были закрыты два детских сада в Кемерово, в 2018 году на 90 суток приостановили деятельность психоневрологического интерната в городе Мариинске.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 05.02.19

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