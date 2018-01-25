Работа минлесхоза встала: еще 9 чиновников в Оренбурге уволили из-за шуточного клипа

Еще 9 сотрудников министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области остались без работы из-за веселого, но скандального клипа с пьянкой, игрой в карты на бюджетные деньги и мужским стриптизом, опубликованного в Сети в минувший понедельник, 22 января. Все они участвовали в съемках поздравительных корпоративных роликов к 8 марта, из которых был смонтирован видеоклип.

Как сообщал «Новый День», накануне губернатор Оренбургской области Юрий Берг освободил от занимаемых должностей главу министерства лесного и охотничьего хозяйства региона Виктора Тонких и его заместителей – Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова за съемку в видео, в котором чиновники пьют пиво и водку, играют в карты на деньги из госказны, ездят пьяными на охоту, переодеваются в женщин. В финальной части ролика запечатлен немолодой и неспортивный мужчина у пилона – он оголяется до семейных трусов.

Сегодня стало известно, что уволены еще 9 сотрудников министерства. «Их попросили написать заявления об уходе по собственному желанию. Под «увольнение» попали как опытные сотрудники, так и те, кто пришли работать недавно. У всех семьи, дети, финансовая ответственность, ипотеки, кредиты», – сообщил источник издания RIA56. Заявления об увольнении уже подписал и.о. министра Владимир Морозов. Источник оценил обстановку в министерстве как «нерабочую». По словам собеседника издания, «своих должностей лишились как начальники отделов, так и специалисты: люди занимали ключевые позиции, и работа по многим направлениям фактически заморожена».

Накануне бывший министр Виктор Тонких попрощался с коллективом и назвал историю с публикацией ролика провокацией со стороны врагов. «Это недруги мои, которым я не разрешаю плохо работать, выложили выдержки из фильмов поздравительных, которые мы делаем для женской половины нашего министерства. И вот из этих пяти фильмов, они протяжностью намного больше, выбрали такие самые хлесткие моменты и сделали ролик величиной шесть минут. И преподнесли это как трудовые будни министерства лесного и охотничьего хозяйства», – прокомментировал министр в интервью изданию «Беловка».

Оренбург, служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 25.01.18

Два радикальных исламиста-грабителя, один из которых обучался в Сирии, предстанут перед судом. / Холодной воды нет, когда будет – неизвестно. Последствия крупной аварии на сетях Водоканала. / «Сейчас мы вас будем убивать»: подростки обстреляли пятиклассников лицея в Ульяновске. Обошлось без пострадавших, полиция проводит проверку. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»