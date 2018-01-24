Губернатор Оренбуржья уволил министра и его замов за веселый, но скандальный клип о регионе

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг освободил от занимаемых должностей главу министерства лесного и охотничьего хозяйства региона Виктора Тонких и его заместителей – Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбуржья.

Поводом послужил размещенный в Сети видеоролик с их участием. «Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов (которые сняли собственный клип на композицию Бенни Бенасси Satisfaction – прим. ред.). Но возраст и положение этих «артистов» позволяют им претендовать только на премию Дарвина», – прокомментировал губернатор.

Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов. Ранее он занимал пост замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Речь идет о видеоклипе, в котором участвуют люди, похожие на Тонких и его подчиненных. В начале ролика чиновники сидят за рабочим столом и пьют пиво, играют в карты на деньги, которые берут из большого холщевого мешка с надписью «Бюджет». После этого один из героев зачитывает несколько «указов губернатора» о необходимости развивать внутренний туризм, созывает к себе в кабинет чиновников и в стилистике «Сказа о Федоте-стрельце» Леонида Филатова в стихотворной форме требует от них добиться увеличения турпотока из-за рубежа.

Далее чиновник зачитывает «указ губернатора» с требованием «отловить в лесах косматых чудовищ и очеловечить их». Затем переодетые в исторические костюмы чиновники спускаются с борта пассажирского самолета, пьют водку, закусывают солеными огурцами и садятся в микроавтобус. По дороге на охоту они пьют коньяк. В лесу их встречает егерь и предлагает им оружие на выбор. Чиновники отказываются, сообщив, что имеют свое – ручные противотанковые гранатометы и автоматическое оружие. Затем появляется медведь… Финальная часть ролика посвящена танцу немолодого и неспортивного мужчины у пилона. Он оголяется до семейных трусов.

Как писал «Новый День», похожий скандал разразился после появления в Сети ролика с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которые танцевали в полуобнаженном виде в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction. В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и участникам скандального видео самые жесткие меры вплоть до увольнения и отчисления. Приволжская транспортная прокуратура провела проверку, но не нашла в клипе никаких нарушений. Многие пользователи интернета поддержали курсантов, в Сети появилась петиция в их защиту, а также множество схожих клипов.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 24.01.18

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