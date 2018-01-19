Студентки техникума выпустили клип в поддержку ульяновских курсантов

Новое танцевальное видео на композицию Бенни Бенасси Satisfaction записали студентки Рязановского техникума. Таким образом девушки поддержали курсантов авиаинститута, которых хотят отчислить за подобные танцы на камеру.

Студентки техникума практически повторяют сюжет предыдущих роликов, они пляшут в коридорах общежития. Впрочем, в отличие от курсантов, которые прикрывали лица фуражками, а из одежды на них были только нижнее белье и галстуки, девушки одеты в футболки и шорты. Клип опубликовали в соцсети «ВКонтакте», передает РЕН ТВ.

Ранее подобное видео записали ребята в футболках с надписями МЧС, а также студенты сельскохозяйственного техникума села Рязаново Ульяновской области.

Напомним, провокационный ролик, снятый в общежитии Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), появился в интернете 16 января. В Росавиации назвали видео безобразием и организовали проверку. Всем участвовавшим в записи ролика пригрозили жесткими мерами дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления.

В интернете развернулась кампания в поддержку курсантов. На сайте change.org более 40 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы студентам разрешили учиться дальше. Глава Ульяновской области Сергей Морозов выступил против отчисления будущих пилотов.

Приволжская транспортная прокуратура также не обнаружила нарушений законодательства в действиях курсантов.

Ульяновск, Службы информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 19.01.18

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