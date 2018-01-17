Полуголые курсанты авиаинститута исполнили танец и навлекли гнев Росавиации

В Ульяновском институте гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева разразился скандал. Дело в том, что студенты первого курса в трусах и пилотских фуражках исполнили танец и выложили видео в Сеть. В результате с проверками в вуз приехали сразу три комиссии.

Провокационный ролик появился в интернете накануне. По сути, он представляет собой клип на хит знаменитого итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Ребята исполняют танец в общежитии. Курсанты в кадре одеты только в нижнее белье, галстуки и пилотские фуражки, которые надвинуты на глаза так, что лица студентов сложно узнать.

В Росавиации публикацию видео назвали «безобразным случаем». «Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой Института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы. Гражданская авиация – это высокоответственная отрасль, в которой дисциплина и порядок – залог качества и безопасности. Эти принципы были самым бестолковым и глупым образом нарушены в стенах вуза», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всем участникам «безобразия» Росавиация пригрозила жесткими мерами дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления.

Тем временем, в вуз наведались сразу три комиссии – одна от прокуратуры, вторая губернаторская и третья из Росавиации.

Радиостанции «Говорит Москва» стало известно о первом отчислении, связанном с этим инцидентом. Отчисленный курсант рассказал, что видео утекло в Сеть случайно. Снимая клип, студенты даже не догадывались, что станут «знаменитостями».

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

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