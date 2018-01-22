К флешмобу в поддержку курсантов присоединились пенсионерки и домохозяйки

Флешмоб в поддержку ульяновских курсантов под названием Satisfaction Сhallenge вышел за пределы студенческого общества. Теперь за ребят, которым грозит отчисление, вступились домохозяйки и пенсионерки.

Женщины, которых в сети окрестили «мамами» проштрафившихся курсантов, сняли клип в интерьерах своих домов, а в финале видео попросили не наказывать студентов за простое «дурачество».

Домохозяйки танцуют в поддержку курсантов

Кроме того, в Сети появилось видео от пенсионерок из питерской коммуналки, пишет телеграм-канал Mash. Женщины в возрасте зажигательно танцуют и попутно готовят обед.

Satisfaction Сhallenge от питерских пенсионерок

Напомним, провокационный ролик, снятый в общежитии Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), появился в интернете 16 января. В Росавиации назвали видео безобразием и организовали проверку. Всем участвовавшим в записи ролика пригрозили жесткими мерами дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления.

Ранее курсантов поддерживали видео с танцами под хит знаменитого итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction такие же учащиеся, однако затем акция переросла во всероссийский флешмоб. Свои ролики записали строители, спасатели МЧС, телеведущие и многие другие.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 22.01.18

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