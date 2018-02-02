Эротические танцы ульяновских курсантов обернулись выговором

Студентов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) не стали отчислять из-за скандального видео, на котором полуобнаженные курсанты исполнили эротический танец. Учащимся объявили выговор, а также провели воспитательную беседу.

По словам ректора института Сергея Краснова, первокурсники нарушили требования устава учебного заведения, пишет «Интерфакс». «Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом», – отметил Краснов.

Напомним, провокационный ролик, снятый в общежитии УИГА, появился в интернете 16 января. В Росавиации назвали видео безобразием и организовали проверку. Всем участвовавшим в записи ролика пригрозили жесткими мерами дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов выступил против отчисления будущих пилотов. Приволжская транспортная прокуратура также не обнаружила нарушений законодательства в действиях курсантов.

В интернете развернулась кампания в поддержку курсантов. На сайте change.org несколько десятков тысяч человек подписали петицию за то, чтобы студентам разрешили учиться дальше. Учащиеся других вузов начали записывать похожие ролики и выкладывать в Сеть, акция переросла во всероссийский флешмоб. Свои видео танцев под Satisfaction записали строители, спасатели МЧС, домохозяйки, пенсионерки, телеведущие и многие другие.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 02.02.18

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