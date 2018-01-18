Безобидная пародия или позор мундира: россияне вступились за курсантов летного училища

Общественность поддержала студентов первого курса Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которых хотят отчислить за случайно попавшее в Сеть видео. Петиция в защиту курсантов уже набрала 25 тысяч подписей. Учащиеся сельхозтехникума выпустили клип на ту же песню и в той же стилистике, но перестраховались, закрыв лица балаклавами.

Провокационный ролик, снятый в общежитии УИГА, появился в интернете 16 января. Видео представляет собой клип на хит знаменитого итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Курсанты в кадре одеты только в нижнее белье, галстуки и пилотские фуражки, которые надвинуты на глаза так, что лица студентов сложно узнать.

В Росавиации назвали видео безобразием и организовали проверку. Всем участвовавшим в записи ролика пригрозили жесткими мерами дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления. Кроме того, в вуз наведались представители губернатора и прокуратуры.

Одни из курсантов сообщил, что видео попало в Сеть случайно. Студенты не собирались становиться знаменитостями и уж точно не хотят быть отчисленными.

В интернете развернулась целая кампания в поддержку курсантов. На сайте change.org 25 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы студентам разрешили учиться дальше. «Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей. Эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов. Ни один из них не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний», – говорится в петиции, которую авторы адресуют ректору учебного заведения Сергею Краснову.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов также выступил против отчисления будущих пилотов. «Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям», – написал губернатор в Facebook. Впрочем, без наказания оставлять студентов Морозов не советовал, однако призвал руководство вуза не ломать ребятам жизнь, а «заставить задуматься о последствиях своих поступков».

Тем временем, студенты сельскохозяйственного техникума села Рязаново Ульяновской области последовали примеру курсантов УИГА и сняли клип, в котором исполнили тот же танец. На них также было только нижнее белье, только вместо фуражек они использовали балаклавы.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 18.01.18

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