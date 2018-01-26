«Десакрализация власти»: оскандалившиеся оренбургские чиновники подрывают основы российской государственности

Скандал с вульгарным видеороликом оренбургских чиновников из министерства лесного и охотничьего хозяйства с пьянкой, игрой в карты на бюджетные деньги и мужским стриптизом десакрализует власть и подрывает основы российской государственности. Такое мнение высказали политологи, опрошенные корреспондентом РИА «Новый День».

По оценке директора консалтингового агентства NPR Group Дмитрия Фетисова, этот ролик продемонстрировал поведение, «неподобающее для чиновников».

«Я видел комментарий уже экс-министра (Тонких), который говорил, что все это записывалось для кооперативов, а недоброжелатели смонтировали ролик и выложили в Сеть, что в принципе его не оправдывает. Раз они допускали такие съемки для внутреннего пользования – стриптиз на рабочем месте, ужасные сцены, где чиновники играют в карты на бюджет, который им выделяется, насмешки над указами губернатора, откровенный стеб в его адрес…», – сказал Фетисов, комментируя скандал.

Как считает эксперт, у Тонких, очевидно, были личные оппоненты, которые поспособствовали тому, чтобы видео попало в сеть. «Раскола политических элит (в Оренбургской области) я не вижу, но кто-то хотел снять его с должности и действительно воспользовался этим, он (Тонких) дал для этого повод», – отметил он.

С точки зрения Фетисова, решение губернатора Оренбургской области Юрия Берга уволить Тонких и трех его заместителей его заместителей – Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова – оперативная и «совершенно справедливая мера».

«Учитывая тот резонанс, который последовал, можно вполне ожидать дальнейшие проверки, оценка эффективности работы министерства и я бы дальнейшие увольнения не исключал», – отметил он.

Комментируя этот скандал, политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов со своей стороны подчеркнул, что это видео не только «глупость, пошлость и безвкусица», но и доказательство неэффективности чиновников.

«Им настолько, видимо, нечем заняться в региональном министерстве, что они делают какую-то ерунду, непонятно с какой целью. То, что региональные власти в частности, губернатор, посчитали это прямым оскорблением себе – они имеют на это право – это явно намекает на то, что им настолько нечего делать, что они от безделья как смогли, так и самовыразились», – сказал Мартынов.

По его мнению, видео стало не причиной, а поводом для увольнения. «Это демонстрация явного чрезмерного свободного времени у этих людей на государственной службе за государственный счет», – пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание, что в подобном самовыражении есть глобальная опасность – угроза для политического устройства страны и государственности в целом.

«Если посмотреть на эту проблему шире, это какое-то тотальное безвкусие, пошлость – ульяновские курсанты, детишки в ютубе – это (безвкусие и пошлость) насаждается всеобъемлюще. Идет деградация культуры как понимания, что красиво, а что нет, что прилично, а что нет», – считает политолог.

По его мнению, главная проблема состоит в том, что эта деградация идет уже на всех уровнях, даже на высоком. «Подумаешь, я – чиновник: вчера людей принимал, а сегодня, условно говоря, трусах, с какими-то швабрами пляшет и его видят миллионы, а завтра снова к нему снова на прием идут люди. Ну какое отношение может быть? Здесь нет никакого ханжества – самовыражайтесь, где угодно – мы в свободной стране живем, но не на государственной службе не в государственном мундире, не в форме военного, не в том, что фактически или иносказательно несет государственную символику», – подчеркнул политолог.

«Мне кажется, это уже общий уровень, к сожалению. Надо думать не только о том, правильно их уволили или нет – в конце концов, это компетенция губернатора, их непосредственного начальника, кого назначать, а кого увольнять. Дело в том, что в России власть по своей природе всегда сакральна. Если власть не сакральна, это не власть, это функция технического регулирования. Мне представляется, что вольно или невольно все эти вещи работают и на десакрализацию тоже», – казал Мартынов.

Он пояснил, что внешние акторы всегда пытались подорвать доверие народа к власти.

«В нашей великой стране десакрализация власти на протяжении всей истории всегда приводила к нехорошим последствиям. Нам всем, в том числе и тем несчастным региональными чиновниками, этих последствий, очевидно, не хочется. Потому надо думать, что ты делаешь, находясь на государственной службе и не находясь на ней, какие последствия эти действия спровоцируют. Это не обязательно уголовные или административные последствия», – сказал Мартынов и пояснил, что важно то, как жители страны посмотрят на такой пример.

«Мне это все не нравится – самовыражение и хайп вокруг этого всего. Если бы кто-то не хотел устраивать вокруг этого феерию, никто бы об этом не узнал, а ведь кто-то целенаправленно это все растиражировал», – заключил он.

Как ранее сообщал «Новый День», после публикации скандального видеоролика губернатор Оренбургской области отправил в отставку главу регионального министерства Виктора Тонких и его заместителей – Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова. Вчера также стало известно, что уволены еще несколько сотрудников министерства.

Москва, Мария Вяткина

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