В Туве разогнали и оштрафовали бездомных сирот, переночевавших в чиновничьем офисе Активисты требовали предоставить положенное по закону жилье

Суд в Кызыле наложил административный штраф на сирот, задержанных в здании регионального агентства по делам семьи и детей после ночевки в знак протеста против того, что бывшим воспитанникам детдомов не выдают положенное по закону жилье. Судебное заседание завершилось около часа ночи. Четверо сирот оштрафованы на 500 рублей, остальные задержанные выиграли суд.

Участники протестной акции намерены обжаловать штрафы. «Сироты не виноваты, поэтому будем обжаловать штрафы. Не отступим!», – говорится в сообщении в паблике «Сироты Тувы. Право на жилье». – Дальше будем отстаивать свои права на жилье! Конечно, в рамках закона». По данным в паблике, с 2015 года ни один очередник среди детей-сирот в столице Тувы Кызыле не получил квартиру.

В ночь на 6 февраля около 15 активистов движения «Сироты Тувы. Право на жилье» заночевали в агентстве по делам семьи, чтобы привлечь внимание к решению жилищного вопроса – некоторые из них стоят в очереди на бесплатное жилье по 20 лет. Протестующие требовали ускорить строительство жилья для них, а на это время дать им временное жилье. Сироты не ушли из здания агентства и днем 6 февраля, добиваясь встречи с чиновниками. По данным активистов, на разговор с протестующими пришли представители правительства и ряда министерств. Переговоры с чиновниками, предложившими сиротам снимать временное жилье за свой счет, закончились ничем, заявили протестующие. После встречи чиновники пытались выдворить активистов из здания агентства, а затем вызвали полицию. В итоге 11 активистов были задержаны и доставлены в отдел полиции, сообщает издание «Тайга. Инфо». Среди них оказались инвалиды, беременная женщина, а также правозащитница, координатор избирательного штаба журналистки Ксении Собчак в Туве Оюмаа Донгак, которую тувинские СМИ поспешили объявить организатором протестной акции сирот. Задержанным вменили статью ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение требованию сотрудника полиции). Протоколы на них составили только к утру 7 февраля. Участники акции находились под стражей более 12 часов. По итогам судебного разбирательства «четверым наложили административный штраф в сумме 500 рублей, а остальные сироты выиграли суд», написала Донгак в социальной сети, добавив, что она в числе тех, кого суд оправдал.

Накануне чиновники обнародовали отчет со встречи с сиротами. Из документа следует, что в 2017 году на обеспечение жильем детей-сирот направлено чуть более 150 млн рублей, на эту сумму квартиры получат 163 человека. На начало 2018 года в Туве в очереди на жилье стояли 4611 сирот, более 1800 из них старше 23 лет. По данным республиканского правительства, за последние 10 лет жилье получили более 1200 человек. На встрече с сиротами чиновники предложили им войти в состав жилищной комиссии, которая в том числе решает вопрос распределения квартир, а также участвовать в мероприятиях по контролю за строительством жилья. Однако по итогам встречи осталось непонятным, когда же сироты будут обеспечены жильем. Согласно российскому законодательству, государство должно предоставлять сиротам жилье после того, как они покинут детские дома и интернаты.

Резонансную историю с требующими жилье сиротами прокомментировал глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он назвал происходящее «низкопробным и циничным шантажом».

Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выразил сожаление в связи с тем, что активисты «дали втянуть себя в крайне неприглядную историю, по сути в самый низкопробный и циничный шантаж». «Организаторы «лежачего митинга» пытаются внушить им, что они борются за справедливость. А на самом деле все ради того, чтобы какому-то политтехнологу за счет наших людей выплатили премию за «хорошую» работу по пиару безнадежного кандидата. По рукам надо «бить» политиканов, которые бессовестно играют на чувствах и эмоциях беззащитных людей», – написал он.

Глава республики заявил, что при выявлении нарушений отвечать будут «не сами сироты, а зачинщики и явные провокаторы», заверив, что власти Тувы «решали жилищную проблему сирот и будут это делать».

Кызыл, служба информации РИА «Новый День»

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