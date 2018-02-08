Протест сирот в Туве: следователи проверяют чиновников и полицию

Следователи в Туве начали проверку по факту задержания бездомных сирот после ночевки в здании республиканского агентства по делам семьи и детей. Эту протестную акцию бывшие воспитанники детдомов и интернатов провели, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме обеспечения сирот положенным по закону жильем – некоторые стоят в очереди на квартиры по 15-20 лет. Кроме того, следственные органы проверят действия должностных лиц агентства на наличие халатности, сообщает региональное управление Следственного управления РФ.

Проверка инициирована по факту обращения 30 взрослых граждан, которые относятся к категории «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в агентство по делам семьи и детей с требованием о предоставлении жилья в соответствии с федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении.

Также следователи проверят действия правоохранителей, задержавших и доставивших 13 сирот в отдел полиции.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедших событий. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

Кызыл, служба информации РИА «Новый День»

Кызыл. Другие новости 08.02.18

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