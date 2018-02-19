Протест бездомных сирот в Туве обернулся уголовным делом против чиновников

В Туве возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при предоставлении жилья детям-сиротам, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Расследование в отношении местных чиновников началось по итогам проверки обращения 30 взрослых граждан, которые относятся к категории «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в республиканское агентство по делам семьи и детей в Кызыле с требованием предоставить им жилье в соответствии с федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», отметили в ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что одна из сирот была поставлена на учет в список детей, подлежащих обеспечению жильем, и даже добилась судебного решения, которое обязывает агентство по делам семьи и детей предоставить ей квартиру, но жилье так и не получила.

В настоящее время следователи устанавливают «все фактические обстоятельства ненадлежащего исполнения должностными лицами агентства возложенных на них обязанностей», говорится в сообщении СКР.

Также отмечается, что СКР проанализировал расследование аналогичных уголовных дел и «предложил для решения этой проблемы ряд дополнительных мер, гарантирующих обеспечение детей-сирот жильем».

Как сообщал «Новый День», в ночь на 6 февраля около 15 бывших воспитанников детдомов и интернатов заночевали в агентстве по делам семьи, чтобы привлечь внимание к решению жилищного вопроса – некоторые из них стоят в очереди на бесплатное жилье по 20 лет. Протестующие требовали ускорить строительство жилья для них, а на это время предоставить им временное жилье. Сироты не ушли из здания агентства и днем 6 февраля, добиваясь встречи с чиновниками.

По данным активистов, на разговор с протестующими пришли представители правительства и ряда министерств. Переговоры с чиновниками, предложившими сиротам снимать временное жилье за свой счет, закончились ничем, заявили протестующие. В то же время пресс-секретарь главы Тувы сообщила, что сиротам предлагалось несколько вариантов жилья, но они отказались. Так или иначе, но после встречи чиновники пытались выдворить активистов из здания агентства, а затем вызвали полицию. В итоге 11 активистов были задержаны и доставлены в отдел полиции. Задержанным вменили статью ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение требованию сотрудника полиции). Протоколы на них составили только к утру 7 февраля. Участники акции находились под стражей более 12 часов. По итогам судебного разбирательства четверых активистов оштрафовали на 500 рублей, остальные сироты выиграли суд.

Со своей стороны, чиновники заявили, что в ходе встречи с сиротами предложили им войти в состав жилищной комиссии, которая в том числе решает вопрос распределения квартир, а также участвовать в мероприятиях по контролю за строительством жилья. Однако по итогам переговоров осталось непонятным, когда же сироты будут обеспечены жильем.

Резонансную историю с требующими жилье сиротами прокомментировал глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он назвал происходящее «низкопробным и циничным шантажом», в который позволили себя втянуть участники протестной акции.

Кызыл, служба информации РИА «Новый День»

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