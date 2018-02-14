Снабженцев ФСИН заподозрили в афере на 140 млн рублей

В Федеральной службе исполнения наказаний выявлена очередная крупная афера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, сотрудников главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН и компании «Т-Хелпер телеком» заподозрили в хищении из бюджета до 141 млн рублей.

Отмечается, что речь идет о госзаказе на поставку раций для нужд ФСИН в 2014-2015 годах на общую сумму 141 млн рублей. По словам источника агентства, было поставлено бракованное оборудование. Точный ущерб подсчитывается. «Окончательная сумма ущерба может составить полную сумму всех контрактов, то есть 141 млн рублей», – сказал источник. После проверки было принято решение о возбуждении уголовного дело по статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий» (ст.159, ст.286 УК РФ).

Как писал «Новый День», в середине июня 2017 года экс-директор ФСИН Александр Реймер был приговорен к 8 годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Суд признал его виновным в хищении 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов. Кроме того, директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктор Определенов признан виновным в мошенничестве, а экс-заместитель главы ФСИН России Николай Криволапов – в мошенничестве и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Они получили 6 лет и 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима соответственно. Оба фигуранта дела также выплатят штрафы в размере 700 и 600 тысяч рублей.

Преступление было совершено еще в 2010-2012 года. Эксперты пришли к выводу, что стоимость изделий, закупаемых для нужд ФСИН, умышленно завышалась в разы. Только по одному из госконтрактов произошло завышение со 170 млн до 900 млн рублей. Деньги из бюджета РФ перечислялись с расчетных счетов самарского филиала на счета ряда фирм-однодневок, после чего распределялись между соучастниками.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.02.18

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