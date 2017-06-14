Экс-директор ФСИН «заработал» 8 лет колонии на мошенничестве с электронными браслетами

Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Александр Реймер приговорен к 8 годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Такое решение вынес в Замоскворецкий суд Москвы, признав его виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов.

Кроме того, директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктор Определенов признан виновным в мошенничестве, а экс-заместитель главы ФСИН России Николай Криволапов – в мошенничестве и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Они получили 6 лет и 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима соответственно. Оба фигуранта дела также выплатят штрафы в размере 700 и 600 тысяч рублей, передает РАПСИ.

Преступление было совершено еще в 2010-2012 года. Как считают следователи, обвиняемые мошенническим путем похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами.

Согласно заключению экспертиз, стоимость изделий, закупаемых для нужд ФСИН, умышленно завышалась в разы. Только по одному из госконтрактов имело место завышение цены поставляемых изделий со 170 млн до 900 млн рублей. Деньги из бюджета РФ перечислялись с расчетных счетов самарского филиала на счета ряда фирм-однодневок, после чего распределялись между соучастниками.

Сообщалось, что Реймер в своем служебном кабинете получил от одного из соучастников Николая Мартынова более 140 млн рублей. Уголовное дело в отношении Мартынова было выделено в отдельное производство, так как он заключил сделку со следствием. В ходе рассмотрения дела в особом порядке ему было назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима, а также штрафа в 500 тысяч рублей.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.06.17

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