«Командовать парадом буду я»: в Краснодаре судья обматерил представителя истца

Поведение судьи Алексея Шевченко шокировало участников заседания Арбитражного суда Краснодарского края. На просьбу представителя истца побыстрее рассмотреть дело Шевченко в нецензурных выражениях заявил, что торопиться с этим вопросом он не намерен.

Аудиозапись с заседания опубликовал телеканал РЕН ТВ. Представитель одной из сторон дела в ответ на решение судьи отложить рассмотрение на 20 марта спросила: «Не сочтите за наглость, ваша честь. А нельзя ли, если есть возможность, рассмотреть в сегодняшнем заседании?».

Судья отреагировал неадекватно, на повышенных тонах он заявил: «Однозначно нет! Вы можете жаловаться президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину даже! Щаз *** я все бросил и начал рассматривать!.. Занимались там два года или три... Теперь вы приезжаете и, типа, хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить? Поинтересуйтесь у представителя ответчика – она местная, – кому-то удавалось это?».

Представитель ответчика со смехом ответил: «Нет». Судья продолжил: «Вот и все. Поэтому... Если ваши тупорогие кредиторы не могут договориться... Ну, значит... Командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все!».

Позднее стало известно, что инцидентом заинтересовалось руководство краевого Арбитражного суда. В настоящее время создана специальная комиссия, которая проведет проверку произошедшего.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 15.02.18

Слух дня: в заксо скоро не досчитаются депутата. «Нашли козла отпущения». / Иностранные дипломаты могут «выдохнуть»: белый порошок в конвертах оказался безвреден. / В Дагестане идет спецоперация: силовики ловят боевиков и их сообщников. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»