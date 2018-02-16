Краснодарского судью уволили за мат во время заседания

Полномочия судьи краснодарского арбитража Алексея Шевченко были прекращены досрочно. К такому решению пришла квалификационная коллегия судей Краснодарского края после проверки сообщения о том, что судья нецензурно выражался и повышал голос во время судебного заседания.

В квалификационную коллегию поступили два заявления, пишет «Коммерсант». Первое направил Шевченко, он собирался уйти в отставку по собственному желанию и таким способом сохранить определенные льготы и хорошую пенсию. Второе заявление направила и. о. председателя краевого арбитража Марина Крылова. Как выяснилось по итогам служебной проверки, поступок Шевченко является грубейшим нарушением кодекса судейской этики и закона о статусе судей. Коллегия встала на сторону и. о. главы арбитража и уволила судью по дискредитирующим обстоятельствам без каких-либо выходных пособий.

Скандал разгорелся после того, как запись с процесса с участием Алексея Шевченко выложили в Сеть адвокаты. На просьбу представителя одной из сторон о возможности рассмотреть дело в этот же день, судья отреагировал неадекватно, на повышенных тонах он с использованием мата заявил, что не намерен этого делать. Шевченко также допустил, что истец может пожаловаться хоть президенту Владимиру Путина, однако своего решения он не изменит.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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