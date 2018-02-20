На Кубани судья посоветовал стерилизовать многодетную мать

На Кубани разгорается очередной судебный скандал. Судья в разговоре с адвокатом многодетной женщины, которую хотели лишить родительских прав, посоветовал ее стерилизовать. По данному факту проводится служебная проверка.

У 40-летней Светланы Сажневой семеро детей, пишет «Комсомольская правда» – Кубань». «Она мать-одиночка. Ей оказывалась гуманитарная помощь. Задолженности по газу, свету ей гасили, входили в ее положение. У нее-то работы нет, жила она на пособия, – сообщили изданию в отделе по вопросам семьи и детства администрации города Курганинска. – В 2016 году ее поставили на учет профилактический, с ней велась работа. Неоднократно ее привлекали по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»».

Четверо детей Светланы живут с бабушкой. В прошлом году ее шестилетняя дочь утонула. Органы опеки подали иск о лишении родительских прав в отношении восьмилетнего и четырехлетнего сыновей, а также двухлетней дочери. Защитник Светланы Людмила Леонова настаивает на том, что дети содержатся в нормальных условиях, а потому должны остаться с матерью.

Запись телефонного разговора с судьей Константином Распоповым обнародовала адвокат. «Слышите, да ее не только лишить прав надо, но и сделать операцию медицинскую по ограничению. У нее восемь детей», – заявил служитель Фемиды. В результате суд вынес решение об ограничении родительских прав Светланы.

Тем временем, в Курганинском районном суде проводится служебная проверка. «Заявление пока поступило на имя председателя суда Курганинского района. Проверка проводится на месте. В Совет судей края пока заявлений никаких не поступало», – отметил председатель Совета судей Краснодарского краевого суда Владимир Кисляк.

Напомним, ранее работы лишился судья Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Шевченко. Во время заседания он обматерил представителя истца, запись слов судьи попала в интернет. Шевченко хотел уйти в отставку по собственному желанию и таким способом сохранить определенные льготы и хорошую пенсию. Однако квалификационная коллегия судей Краснодарского края уволила его по дискредитирующим обстоятельствам без каких-либо выходных пособий.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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