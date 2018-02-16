Австралия вторит Британии и США: Вирус NotPetya – проделки Москвы

Правительство Австралии обвинило Россию в создании и распространении вредоносного программного обеспечения – вируса NotPetya. Соответствующее заявление сделал министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности страны Энгус Тэйлор.

«Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент», – говорится в сообщении.

Ранее с обвинениями в кибератаках в адрес Москвы выступил Лондон и Вашингтон. В частности, Белый дом и госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад заявили, что Россия создала вирус NotPetya. «В июне 2017 года российские военные организовали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Атаки NotPetya быстро распространились по всему миру, причинив в Европе, Азии и Америке ущерб в миллиарды долларов», – говорится в сообщении Белого дома, которое приводит издание The Hill.

«Это было частью непрекращающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины, и еще наглядней демонстрирует причастность России к продолжающемуся конфликту», – отмечается в сообщении. В Белом доме подчеркнули, что «это были также безрассудные и неизбирательные кибератаки, которые будут иметь международные последствия».

Кремль категорически отверг эти обвинения, назвав их бездоказательными и беспочвенными. Как отмечает «Интерфакс», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения о якобы имевшей место причастности России к кибератакам с использованием вируса NotPetya. «Это не что иное, как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», – сказал Песков.

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолога Владимира Оленченко, своими выпадами Лондон пытается влиять на распределение сил в Европе, передает RT. Целью обвинения в адрес Москвы может быть намерение разрушить хрупкие взаимоотношения России и Украины, в которых наметилась тенденция на укрепление, полагает эксперт. «Я бы увязал это заявление (главы Минобороны Великобритании – ред.) с тем, что в среду состоялся телефонный разговор Путина и Порошенко. Само проведение этого разговора – достижение. И то, что ему был предан публичный характер, и украинская сторона не опровергала этот разговор и его содержание, обеспокоило Великобританию – намечается диалог и импульс к позитивному развитию отношений президентов», – рассказал эксперт.

Напомним, в июне 2017 года произошла глобальная атака вируса-вымогателя. Она поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Любопытно, что сразу после серии кибератак с использованием NotPetya немецкое Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) и департамент киберполиции Украины назвали главным их источником украинскую программу бухгалтерской отчётности M.E.Doc, сменившую запрещённую на Украине 1C. Примечательно, что по основной версии, это программное обеспечение разработали американские спецслужбы. Разоблачитель Эдвард Сноуден заявил, что вирус-шифровальщик Petya работает с эксплойтом EternalBlue, который разведслужбы применяли для использования уязвимости Windows и не делали ничего для устранения этой незащищённости на протяжении пяти лет. Сноуден также призвал привлечь к ответственности Агентство национальной безопасности США (АНБ).

Канберра, Иван Гридин

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