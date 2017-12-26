Эксперты дали прогноз по массированным кибератакам на 2018 год

Наступающий 2018 год может стать ничуть не менее спокойным по числу и размаху кибератак, считают эксперты. При том новые вредоносные программы будут пострашнее наделавших шуму WannaCry, Petya и BadRabbit. Мир ждут значительные угрозы в области информационной безопасности. По мнению IT-специалистов, хакеры будут и дальше развивать направление вирусов-шифровальщиков, которые показали свою эффективность в 2017 году.

«Мир увидел, какую угрозу могут представлять собой тривиальные в общем-то вредоносы, основанные на шифровании данных. Такие вирусы могут выводить из строя огромные компьютерные системы, нести угрозу деятельности важных, в том числе правительственных, учреждений. Атаки такого масштаба, как WannaCry, никогда раньше не осуществлялись хакерами, поэтому мир, безусловно, оказался на пороге новой эры кибератак», – отметил глава проектного направления Group-IB Антон Фишман.

Специалисты считают, что хакеры сконцентрируют свое внимание на корпоративном секторе, пишет Planet-today. Последний, впрочем, учится на своих ошибках, так что работа киберзлоумышленников станет сложнее.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.12.17

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