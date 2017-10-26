«Тотальных фильтров не будет»: Путин велел повысить безопасность Рунета

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности заявил о необходимости повысить безопасность российского сегмента интернета. «Уровень угроз в информационном пространстве повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб», – сказал глава государства.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин назвал четыре составляющие для повышения безопасности в Сети. В частности, он считает, что для более эффективной борьбы с угрозами необходимо совершенствовать государственную систему обнаружения кибератак, а также усилить персональную ответственность. «Считаю, что нужно усилить персональную ответственность руководителей за обеспечение информационной безопасности», – отметил президент.

Кроме того, он указал на необходимость пресечения попыток публикации в интернете угрожающих безопасности России материалов. «Нужно пресекать попытки размещения в интернете материалов, угрожающих безопасности РФ и ее граждан», – сказал Владимир Путин, уточнив, что речи «о тотальных барьерах и фильтрах» или «об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети» не идет.

Как писал «новый День» в 2017 году были зафиксированы три крупных хакерские атаки, которые коснулись России. В мае в Сети бушевал вирус-блокировщик WannaCry. Его атаке подверглись более 70 стран. В июле компании в России и на Украине и в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского региона поразила вредоносная программа-вымогатель Petya. Последняя атака состоялась 24 октября. В результате нее вирус шифровальщик BadRabbit парализовал работу ряда компаний в России и на Украине, а также несколько российских СМИ, в числе которых оказались «Интерфакс» и «Фонтанка».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.10.17

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