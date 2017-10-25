Сайт «Интерфакса» не работает больше суток: агентство направило заявление в правоохранительные органы

Вирус-шифровальщик Bad Rabbit («плохой кролик») более чем на сутки вывел из Интернет-пространства информационное агентство «Интерфакс». Как сообщил первый заместитель генерального директора «Интерфакса» Алексей Горшков, агентство уже направило заявление в правоохранительные органы.

По словам Горшкова, сервисы информагентства смогут заработать в полном объеме только к концу недели. «Мы надеемся, что в течение дня заработает и сайт, и каналы доставки новостей. А в полном объеме, думаю, до конца недели, имея в виду те внутренние рабочие системы, которые скрыты от наших читателей», – цитирует его «Коммерсантъ».

Как отмечает РБК, Банк России также займется анализом хакерской атаки на «Интерфакс», в результате которой недоступен публичный сервис по раскрытию информации. ЦБ планирует также проработать механизмы для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», очередная крупная хакерская атака была совершена накануне. Основной удар (65%) пришелся на Россию. Также хакеры атаковали объекты транспортной инфраструктуры на Украине: взлому подверглись информационная система международного аэропорта Одесса, а также киевского метрополитена. Киберпреступники потребовали выкуп в биткоинах.

По словам представителей антивирусной компании ESET, BadRabbit – новая модификация вируса Petya. В Group-IB заявили, что «BadRabbit распространялся с взломанных интернет-ресурсов, среди которых были украинские и российские сайты: fontanka.ru, argumenti.ru».

Центробанк России также сообщил, что вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать крупнейшие российские банки из топ-20, но он не смог проникнуть в их сети.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.10.17

Дело участника «ореховской» ОПГ, обвиняемого в 16 убийствах, дошло до суда. / «Треугольник»: театр на Таганке готовит новую премьеру. / «Аттракцион предвыборной щедрости»: Собянин повысит зарплату учителям и врачам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»