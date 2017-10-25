«Будут новые хакерские нападения»: в ЦБ рассказали об атаке вируса BadRabbit на банки

Центробанк России зарегистрировал компьютерную атаку на ряд отечественных банков с использованием вируса-шифровальщика BadRabbit и предупредил о возможном продолжении подобных хакерских атак, сообщается на сайте регулятора.

«Отличительной особенностью данного вредоносного программного обеспечения является способность собирать пароли пользователей зараженных компьютеров, а также загрузка дополнительных вредоносных модулей с использованием полученных данных», – отмечается в сообщении Банка России.

В то же время, в ЦБ указали, что «факты компрометации ресурсов финансовых организаций не зафиксированы». После обнаружения компьютерной атаки вируса-вымогателя ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ – прим. ред.) «направил всем участникам информационного обмена бюллетень с рекомендациями о методах выявления рассылаемого по почте вредоносного программного обеспечения и противодействия ему», говорится в сообщении.

Также Центробанк предупредил финансовые организации о возможном продолжении хакерских атак.

«Злоумышленники продолжат осуществлять попытки распространения вредоносного программного обеспечения, в том числе предназначенного для скрытного шифрования файлов, – отмечается в сообщении. – Как правило, злоумышленники присылают на e-mail письмо с вложенным вирусом, путем обмана или злоупотребления доверием они побуждают пользователя открыть вредоносный файл, после чего вредоносное программное обеспечение активируется».

Ранее специалисты сообщали, что вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать крупнейшие российские банки из топ-20, но он не смог проникнуть в их сети.

Накануне хакерской атаке с применением BadRabbit подверглись сайты крупных российских СМИ, а также объекты транспортной инфраструктуры Украины. Киберпреступники потребовали выкуп в биткоинах. В России сбой в работе сайтов был зафиксирован, в том числе, у агентства «Интерфакс», который до сих пор не восстановил работу своей интернет-площадки. Также хакеры атаковали объекты транспортной инфраструктуры на Украине: взлому подверглись информационная система международного аэропорта Одесса, а также киевского метрополитена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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