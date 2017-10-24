Хакеры атаковали сайты России и Украины: требуют выкуп в биткоинах

Сегодня во второй половине дня подверглись хакерской атаке сайты крупных российских СМИ, а также объекты транспортной инфраструктуры Украины. Киберпреступники потребовали выкуп в биткоинах.

В России сбой в работе сайтов зафиксирован у агентства «Интерфакс» и питерском портале «Фонтанка». Редакции СМИ принесли извинения своим читателям за вынужденный сбой.

По словам IT-специалистов, нынешняя волна атак на российские СМИ не похожа предыдущие, когда использовались шифровальщики Petya и Wannacry. В компании Group-IB новый вирус назвали BadRabbit. «Возможно, он (вирус. – RNS) использует другую уязвимость и способ доставки», – сообщил RNS глава компании Илья Сачков.

Судя по фото, на экране пострадавших от атаки компьютеров высвечивается требование заплатить выкуп в биткоинах. По данным РБК, в «Интерфаксе», в частности, сумма выкупа за каждый компьютер составляет 0,05 биткоина – более 16 тысяч рублей.

В то же время хакеры атаковали объекты транспортной инфраструктуры на Украине: взлому подверглись информационная система международного аэропорта Одесса, а также киевского метрополитена.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.10.17

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