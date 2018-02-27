В пермском роддоме 40 лет назад перепутали младенцев

Подмена новорожденных в больнице Пермского края вскрылась 40 лет спустя. Мамы и «перепутанные» дочери готовятся обратиться в суд и считают, что медики и чиновники должны ответить за ошибку.

7 марта 1978 года в Пожвинской участковой больнице на свет появились четверо детей. Двоих из них перепутали и отдали в чужие семьи. Одна из рожениц Римма Швецова сразу заподозрила, что дочь не ее, но придавать значение своим опасениям не стала. На непохожесть ребенка все чаще стал указывать супруг. В результате скандалы и разногласия привели к разводу. В другой семье на расхождения во внешности внимания не обращали.

Швецова провела ДНК-тест, чтобы опровергнуть или подтвердить свои догадки. Она также обратилась с просьбой сделать анализ в другую семью. В результате открылась правда.

«Как такое могло случиться и кто в этом виноват, узнать сегодня будет невозможно, но взыскать моральный ущерб за эту подмену вполне реально. Сейчас мы вместе с пострадавшими готовим исковые заявления в суд», – рассказал РИА «Новости» адвокат Игорь Саввин.

Он уточнил, что речь идет о четырех исках от каждой из потерпевших. Ответчиками по делу выступят Пожвинская участковая больница, правительство Пермского края, региональное министерство здравоохранения, а также Минздрав и Минфин.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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