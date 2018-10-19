В Перми разлученные 36 лет назад близнецы получат компенсацию

Ленинский районный суд Перми постановил компенсировать моральный вред близнецам, которых разлучили 36 лет назад. Женщины встретились случайно, а ДНК-тест показал, что они родные сестры. Одна из потерпевших решением суда недовольна и считает, что страдания ее родных несоизмеримы с тем, через что ей пришлось пройти.

Эта история началась в 1982 году, тогда в роддоме №7 города Перми у Галины Шиловой родилась двойня. Одна из девочек была недоношена, поэтому ее забрали в Детскую клиническую больницу № 13, а через две недели вернули в семью. Малышек назвали Яной и Ульяной, пишет РИА «Новости».

По словам матери, она сразу заметила, что дети не похожи. Однако врачи утверждали, что девочки не были близнецами. На разницу во внешности указывали родственники и случайные знакомые. Впрочем, в семье этому не придавали значения.

Обнаружить подмену удалось случайно спустя 33 года. Подруга Ульяны позвонила ей и сообщила, что якобы встретила ее на улице, но женщина приятельницу не узнала. «Не понимая о чем речь, я объяснила, что сижу дома и смотрю телевизор. Подруга догнала девушку, которую приняла за меня, сфотографировала и отправила мне фото», – рассказала Ульяна.

Ульяна связалась с незнакомкой, женщины встретились. Оказалось, что они действительно сильно схожи внешне. Пообщавшись некоторое время, Ульяна и Ксения сделали ДНК-тест. Анализ показал, что Ксения на 99,99% дочь Галины Шиловой. Женщины обратились в суд. Ответчиками выступили Минфин РФ, региональный Минздрав, краевое управление федерального казначейства, медико-санитарная часть № 7 и Детская клиническая больница № 13.

Ленинский районный суд Перми пришел к выводу, что в подмене виноват роддом, и постановил выплатить пострадавшим компенсацию. Супруги Шиловы, Ульяна и Яна получат от Минфина России по миллиону, Ксения – один миллион двести тысяч рублей. Однако решение суда может быть обжаловано.

Тем не менее, Ксения осталась недовольна решением суда. Женщину, которая растила девочку, лишили родительских прав, до 16 лет Ксения жила в детдоме, а затем некоторое время была бездомной. «Моральный вред, причиненный мне, несоизмерим со страданиями Ульяны и Яны. Я росла без родителей. Разница в двести тысяч рублей – это просто смешно», – заявила Ксения.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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