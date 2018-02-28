В России хотят ужесточить наказание за подмену детей в роддомах

В Госдуме разрабатывают законопроект, который ужесточит ответственность за подмену по неосторожности детей в роддомах. Документ предусматривает наказание медсестер. В настоящее время наказание в подобных случаях несут должностные лица.

Инициатором законопроекта выступила замглавы семейного комитета Госдумы Елена Вторыгина. По словам депутата, действующее законодательство в этой области несовершенно, чаще всего реальные виновники подмены детей остаются безнаказанными, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщал «Новый День», подмена новорожденных в больнице Пермского края вскрылась 40 лет спустя. Мамы и «перепутанные» дочери готовятся обратиться в суд и считают, что медики и чиновники должны ответить за ошибку.

«Я полностью разделяю негодование матерей, намеренных подать в суд. Но, к сожалению, судебное решение, каким бы оно ни было, принципиально ничего не изменит: 40 лет не вернуть, да и моральный ущерб сможет стать лишь утешением», – отметила Вторыгина.

Согласно УК РФ за подмену младенца, совершенную «из корыстных или иных низменных побуждений», наказывают должностных лиц, которых привлекают по уголовной статье «халатность» или к дисциплинарной ответственности. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 200 тысяч рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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