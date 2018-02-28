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Среда, 28 февраля 2018, 09:21 мск

Скандалы и происшествия

Замглавы ГУ МВД по Красноярскому краю заподозрили в махинации на 200 млн

Сегодня утром, 28 февраля, в служебных кабинетах красноярского краевого главка полиции начались обыски. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в отношении заместителя руководителя ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структура региона.

В конце 2012 года злоумышленники подписали акт о выполнении работ по строительству СИЗО в Норильске на 200 млн рублей, хотя работы были выполнены лишь на 5%. В Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, как и в краевой прокуратуре ситуацию пока не комментируют. В ГУ МВД по региону тоже воздержались от комментариев.

Красноярск, Иван Гридин

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