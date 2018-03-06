Сибирскому экс-милиционеру дали пожизненное за убийство 19 проституток

Новосибирский областной суд вынес приговор 52-летнему бывшему милиционеру Евгению Чуплинскому, обвиняемому в убийстве 19 женщин. Присяжные единодушно признали серийного маньяка виновным в инкриминируемых ему тяжких преступлениях. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Накануне гособвинение просило назначить экс-правоохранителю пожизненное наказание.

Отметим, что осужденный также обвинялся в краже имущества своих жертв, но был оправдан судом за истечением срока давности.

По версии следствия, Чуплинский убивал женщин в период с 1998 года до 2005 года на территории Новосибирска и Новосибирской области. Бывший сотрудник вневедомственной охраны совершил первое преступление осенью 1998 года. Он знакомился с женщинами на улице, увозил их на автомобиле в глухие места и убивал. Чтобы избавиться от тела, он его расчленял, а останки выбрасывал на обочинах дорог и свалках. Его жертвами становились проститутки. Тела убитых были обезображены. Маньяк обезглавливал их, вырезал органы, снимал части кожи. Долгие годы, пока правоохранители искали изувера, они предполагали, что имеют дело с сатанистом или с группой сектантов. Последнее тело было обнаружено в 2006 году.

Выйти на след преступника удалось благодаря экспертизе ДНК. В ходе расследования правоохранители проверили на причастность к совершению преступлений более 5 тысяч мужчин, провели более 300 экспертиз. Объем уголовного дела составил более 70 томов.

В ходе предварительного следствия Чуплинский признал вину в совершении убийств. В январе 2017 года эксперты центра имени Сербского признали обвиняемого вменяемым.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 06.03.18

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