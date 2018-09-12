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Среда, 12 сентября 2018, 10:26 мск

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Верховный суд отменил пожизненный приговор новосибирскому потрошителю

Верховный суд России отменил приговор о пожизненном заключении в отношении бывшего милиционера Евгения Чуплинского, которого признали виновным в убийстве 19 женщин. При этом обвинительный вердикт присяжных остается в силе.

Дело возвращено в Новосибирский областной суд для рассмотрения другому судье, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области. «Приговор отменили, направили на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта», – сообщил собеседник агентства.

В этот раз будут исследоваться только материалы, характеризующие личность Чуплинского, заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, а также документы, касающиеся гражданского иска, на основании которых будет назначено наказание и вид режима.

6 марта Чуплинского приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По версии следствия, бывший сотрудник вневедомственной охраны убивал женщин в период с 1998 года до 2005 года. Он знакомился с женщинами на улице, увозил их на автомобиле в глухие места и убивал. Чтобы избавиться от тела, он его расчленял, а останки выбрасывал на обочинах дорог и свалках. Его жертвами становились проститутки. Тела убитых были обезображены. Маньяк обезглавливал их, вырезал органы, снимал части кожи. Долгие годы, пока правоохранители искали изувера, они предполагали, что имеют дело с сатанистом или с группой сектантов. Последнее тело было обнаружено в 2006 году.

Выйти на след преступника удалось благодаря экспертизе ДНК. В ходе расследования правоохранители проверили на причастность к совершению преступлений более 5 тысяч мужчин, провели более 300 экспертиз.

В ходе предварительного следствия Чуплинский признал вину в совершении убийств. В январе 2017 года эксперты центра имени Сербского признали его вменяемым.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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