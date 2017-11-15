В Новосибирске убийца 19 женщин пойдет под суд

Расследование громкого дела о серии убийств, совершенных в Новосибирске с 1998 по 2005 год, завершено. Бывший милиционер 52-летний Евгений Чуплинский, жертвами которого стали 19 женщин, предстанет перед судом.

Чуплинского обвиняют по двум статьям – п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» и ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Следствием установлено, что бывший сотрудник вневедомственной охраны совершил первое преступление осенью 1998 года. Он знакомился с женщинами на улице, увозил их на автомобиле в глухие места и убивал. Чтобы избавиться от тела, он его расчленял, а останки выбрасывал на обочинах дорог и свалках. Его жертвами становились проститутки. Тела убитых были обезображены. Маньяк обезглавливал их, вырезал органы, снимал части кожи. Долгие годы, пока правоохранители искали изувера, они предполагали, что имеют дело с сатанистом или с группой сектантов. Последнее тело было обнаружено в 2006 году.

Выйти на след преступника удалось благодаря экспертизе ДНК. В ходе расследования правоохранители опросили 8 тысяч свидетелей, проверили на причастность к совершению преступлений более 5 тысяч мужчин, провели более 300 экспертиз. Объем уголовного дела составил более 70 томов.

Вину в совершении убийств обвиняемый не признал. В январе 2017 года эксперты центра имени Сербского признали Евгения Чуплинского вменяемым.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением объемом 980 листов после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает СКР.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 15.11.17

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