Новосибирскому потрошителю из бывших милиционеров не удалось выдать себя за больного сатаниста

Публикации за 10.01.17

Эксперты центра имени Сербского признали вменяемым бывшего правоохранителя Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве и расчленении 17 женщин, чьи останки находили в Новосибирске в течение восьми лет.

Адвокат «новосибирского потрошителя» Михаил Жуков сообщил РИАН, что по результатам экспертизы каких-то патологий или отклонений у Чуплинского не выявлено. В отношении Чуплинского продолжаются следственные действия в рамках ранее подписанного им досудебного соглашения. Чуплинский переведен из Центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского в следственный изолятор в Новосибирске.

Серия убийств женщин началась в Новосибирске в 1998 году. С этого времени по 2006 год были зверски убиты и расчленены 17 женщин. Как напоминает «Комсомольская правда в Новосибирске», с 1998 года, когда неизвестный стал истреблять новосибирских проституток, оперативники находили на местах преступлений оккультные символы. Как-то неподалеку от женского трупа обнаружили дощечки со странными знаками. На одной из жертв оказалась пентаграмма.

Тела убитых были обезображены. Маньяк обезглавливал их, вырезал органы, снимал части кожи. Долгие годы, пока правоохранители искали изувера, они предполагали, что имеют дело с сатанистом или с группой сектантов.

Только недавно арестованный Чуплинский объяснил, зачем нужны были оккультные символы. Сначала дощечки со знаками попали к сыщикам случайно – они просто оказались недалеко от места расправы и не имели к ней никакого отношения. В МВД тогда стали обсуждать версию сатанинского культа, и маньяк решил ей воспользоваться, чтобы и дальше направить следствие по ложному пути. Стал специально оставлять специфические знаки, тем более, что он знал, как ведется следствие, благодаря опыту работы в правоохранительных органах.

В девяностые годы Евгений Чуплинский служил в дежурной части милиции, с трудом сводил концы с концами, был женат, но завести детей не удавалось. Развелся в 1997 году по инициативе первой жены, которая была бесплодна. Она объяснила развод тем, что не имеет права лишать любимого счастья быть отцом. Спустя год было совершено первое убийство с расчленением. В 2004 году Чуплинский был задержан по подозрению в убийстве одной из жертв. Правоохранители нашли у него телефон одной из пропавших девушек. Но маньяку удалось убедить следствие в том, что телефон убитой забыли у него в машине двое мужчин, которых он подвозил, работая таксистом. После этого задержания убийства прекратились, а сам Евгений Чуплинский вторично женился и завел детей. В 2006 году были найдены останки еще одной девушки, но правоохранители предполагают, что она могла быть убита до 2004 года.

Уличить маньяка помогло исследование ДНК по биологическим следам, найденным в прошлые годы на жертвах. Во время следствия были проведены больше 300 молекулярно-генетических экспертиз, в том числе исследовались биологические материалы ранее подозреваемого Чуплинского. Эти исследования и указали, что потрошителем был именно он. К моменту ареста Чуплинскому был 51 год, он считался примерным семьянином и образцовым соседом.

Новосибирск, Алексей Усов

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