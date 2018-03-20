Пилот «Аэрофлота» пытался вылететь из Казани в Москву пьяным. Рейс задержали на 6 часов

Рейс «Аэрофлота» Казань-Москва 17 марта задержали на 6 часов из-за того, что командир самолета А-320, который должен был вылететь в столицу, оказался пьяным, и фельдшер медпункта аэрогавани не допустил его до полета. Нетрезвый 42-летний пилот пытался уговорить медиков дать ему взлететь, убеждая, что «долетит нормально», и призывая их никому не рассказывать о случившемся. Об этой скандальной истории сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, медработнику пришлось дважды писать акт медицинского освидетельствования: первый экземпляр разбушевавшийся пилот выхватил и порвал. Прибор показал 0,2 промилле алкоголя. В своих объяснениях врачам пилот оказался непоследовательным: сначала он сказал, что вообще не пил, затем поведал, что употреблял алкоголь в гостинице накануне, потом, что выпил бокал красного вина еще дома за сутки до рейса. Однако, по данным Mash, 16 марта пилот выполнял рейс Москва-Казань. «То есть либо командир был пьяным, когда летел из столицы, либо – когда собирался лететь туда», – предполагает телеграм-канал.

Из-за пьяного пилота рейс №1279 из Казани в Шереметьево задержали на 6 часов, пока шли поиски трезвого летчика. На борту находились 80 человек, в том числе двое детей. В итоге лайнер с 24 пассажирами вместо 07:00 вылетел в 13:02. Остальные отправились в Москву другим рейсом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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