российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 марта 2018, 20:45 мск

Скандалы и происшествия

«Аэрофлот» категорически опроверг информацию о пьяном пилоте

Авиакомпания «Аэрофлот» выступила с опровержением информации о якобы пьяном пилоте, из-за которого, как сообщалось, 17 марта был задержан на шесть часов рейс Казань – Москва.

«Аэрофлот» категорически опровергает информацию, распространяемую телеграм-каналом Mash о том, что пилот воздушного судна рейса Казань – Москва находился в состояние алкогольного опьянения», – говорится в сообщении авиаперевозчика, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

В авиакомпании подчеркнули, что «пилот прошел медицинскую экспертизу в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», которая не выявила признаков алкогольного опьянения», и предоставили копию соответствующей справки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

Теперь точно: башню снесут 24 марта. / Взрыв жилого дома в Мурманске: число жертв увеличилось до двух человек. / Обрушение жилого дома в Мурманске: один человек погиб, есть раненые. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Пилот «Аэрофлота» пытался вылететь из Казани в Москву пьяным. Рейс задержали на 6 часов

В рубриках

Москва, Поволжье, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм, Фоторепортаж,

Новости партнеров