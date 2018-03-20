«Аэрофлот» категорически опроверг информацию о пьяном пилоте

Авиакомпания «Аэрофлот» выступила с опровержением информации о якобы пьяном пилоте, из-за которого, как сообщалось, 17 марта был задержан на шесть часов рейс Казань – Москва.

«Аэрофлот» категорически опровергает информацию, распространяемую телеграм-каналом Mash о том, что пилот воздушного судна рейса Казань – Москва находился в состояние алкогольного опьянения», – говорится в сообщении авиаперевозчика, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

В авиакомпании подчеркнули, что «пилот прошел медицинскую экспертизу в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», которая не выявила признаков алкогольного опьянения», и предоставили копию соответствующей справки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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