Кемеровский экс-чиновник ответит за 160-миллионный просчет в контрактах

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации. Как сообщили в пресс-службе региональном СУ СКР, его подозревают в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч.1.1. ст.293 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый с марта по август 2017 года не обеспечил надлежащий контроль за работой вверенного управления. Он не проконтролировал подготовку необходимой достоверной документации для проведения торгов и заключения контрактов, а по итогам электронных аукционов заключил контракты на выполнение ремонта автодорог местного значения с завышенной ценой контрактов. Кроме того, чиновник принял и оплатил работы.

В результате федеральному и региональному бюджетам был причинен ущерб на сумму более 160 млн рублей. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, по делу изъята документация, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 16.05.18

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