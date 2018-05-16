В Старом Осколе в детском саду погиб двухлетний малыш

В одном из детских садов города Старый Оскол Белгородской области умер воспитанник. По предварительным данным, малыш подавился во время приема пищи. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел 15 мая. Во время полдника двухлетний мальчик подавился пищей и потерял сознание. Сотрудники детского сада пытались, но не смогли помочь малышу, как и подоспевшие медики скорой помощи.

Точная причина смерти ребенка станет известна по результатам экспертизы.

Городское управление СКР проводит проверку по факту гибели малыша. «Проводятся неотложные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Белгород, Служба информации РИА «Новый День»

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