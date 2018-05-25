Не размяли зеленый горошек: гибель ребенка в детском саду обернулась «уголовкой»

Стали известны причины гибели двухлетнего ребенка в детском саду в Старом Осколе Белгородской области. Мальчик подавился зеленым горошком, который не размяли в пюре.

Как писал «Новый День», трагедия произошла 15 мая. Во время полдника двухлетний мальчик подавился пищей и потерял сознание. Сотрудники детского сада пытались, но не смогли помочь малышу, как и подоспевшие медики скорой помощи.

Экспертиза установила, что воспитанник скончался в результате асфиксии. «Согласно технологической карте отварной зеленый горошек, который употреблял в пищу ребенок, перед подачей разминается в пюре, однако этого сделано не было», – сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожность смерть человека).

Белгород, Служба информации РИА «Новый День»

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