«Мощно бабахает»: в Удмуртии снова взрываются снаряды, эвакуируют 2 тысячи человек

В Малопургинском районе Удмуртии в результате пожара на территории бывшего артиллерийского арсенала сдетонировали снаряды. Инцидент случился в окрестностях села Пугачево.

В соцсетях появились видеоролики, на которых виден столб светлого дыма и слышны многочисленные хлопки, в том числе сильные взрывы. По данным очевидцев, это взрываются артиллерийские снаряды, оставшиеся с 2011 года, когда на арсенале произошел крупный пожар, который сопровождался взрывами боеприпасов. Свидетели произошедшего рассказывают, что слышны мощные взрывы: «Очень мощно бабахает».

В республиканском управлении МЧС РФ сообщили, что загорелась сухая трава, в результате чего, как утверждают в ведомстве, «происходит единичная детонация оставшихся снарядов на территории бывшей военной части». Спасатели отметили, что снаряды не содержат химически опасных веществ. ЧП случилось на закрытой территории, где «нет населения и действующих организаций».

СМИ между тем сообщают о начавшейся эвакуации жителей Пугачево. По данным источника ТАСС, в первую очередь эвакуируют детей. Школы и детсады закрыты. Между тем глава поселка Эдуард Султанов заявил «Интерфаксу», что эвакуация не объявлялась, люди сами уезжают из поселка. Его слова опровергли в МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что из-за взрывов эвакуируют 2 тыс. человек. По предварительной информации, никто не пострадал. К месту ЧП вылетели противопожарные вертолет и самолет, туда также направлены два пожарных поезда.

Кроме того, сообщается об ограничении движения на участке дороги Ижевск – Можга.

На место инцидента выехали сотрудники МЧС и глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Напомним, ночью 3 июня 2011 года на территории арсенала в Пугачево загорелись боеприпасы. В результате взрывов погиб один военнослужащий, пострадали 100 человек, 35 из них были доставлены в больницы. Повреждения получили почти 3,5 тыс. домов в Пугачево и еще 31 населенном пункте, более 28 тыс. человек были эвакуированы.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

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