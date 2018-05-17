В Пугачеве возобновились взрывы боеприпасов

В районе бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве возобновились взрывы снарядов, сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве отметили, что происходит единичная детонация боеприпасов. Спасатели связывают взрывы не с пожаром, а с повышением температуры.

К тушению загоревшейся вчера днем сухой травы привлечены авиация, спасатели с земли, пожарный поезд. По последним данным, пожарные вылили на место происшествия 172 тонны воды.

Ранее сегодня сообщалось, что открытое горение ликвидировано. По данным МЧС, пожар локализован на площади 300 га в 09:49 в четверг, 17 мая. СМИ со ссылкой на источники в ведомстве отмечали, что огнеборцы проводят проливку места возгорания, чтобы не допустить возобновления пожара. Также сообщалось, что взрывы прекратились.

Как информировал «Новый День», 16 мая около 15:00 на территории бывшей воинской части загорелась трава, что привело к детонации снарядов, которые остались раскиданными в окрестностях арсенала после крупного пожара в 2011 году, также сопровождавшегося взрывами боеприпасво. В результате инцидента пострадавших нет. Из опасной зоны эвакуированы более 2 тысяч жителей – жители Пугачева и военного городка, а также детский санаторий. Из-за взрывов было временно закрыто движение на участке трассы М-7 «Волга» от Малой Пурги до Ижевска. На территории Малопургинского района ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

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