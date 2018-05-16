Взрывами боеприпасов в Удмуртии занялась прокуратура (ФОТО)

Прокуратура Удмуртии начала проверку в связи со взрывами снарядов, оставшихся на бывшем артиллерийском арсенале в селе Пугачево.

Ранее сообщалось, что боеприпасы сдетонировали из-за возгорания сухой травы близ поселка. Инцидент случился днем 16 мая. Проводится эвакуация жителей сел Пугачево, Уром, Бобья-Уча, Ильинское и военного городка, сообщили местные власти. Также под эвакуацию попал детский санаторий, расположенный в 10 км от места происшествия. Из учреждения вывозят около 80 детей. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в целях безопасности «остановлено движение по прилегающей трассе и железной дороге». Ранее сообщалось, что ограничено движение на участке дороги Ижевск – Можга.

Пожарные, в свою очередь, отметили, что площадь пожара на арсенале составляет 20 га, распространение огня остановлено, однако возгорание еще не локализовано окончательно, передает «Интерфакс». По предварительным данным МЧС республики, в результате инцидента никто не пострадал.

В связи с инцидентом «прокуратура Удмуртской Республики инициировала проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы пожарной безопасности и защищенности граждан», говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что руководство республиканской прокуратуры взяло на контроль ход и результаты проверки.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

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