Суд санкционировал арест экс-замминистра культуры Пирумова по «делу реставраторов»

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве при строительстве строительстве комплекса зданий и фондохранилища для Государственного Эрмитажа. Экс-чиновник пробудет под стражей как минимум до 16 июля.

Защита просила избрать Пирумову меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд поддержал ходатайство следствия об аресте обвиняемого. В постановлении суда говорится, что находясь на свободе, Пирумов, обвиняемый в совершении тяжкого преступления, может оказать давление на свидетелей, другим образом препятствовать расследованию дела или скрыться.

По данным СМИ, перед оглашением судебного решения Пирумову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Постановление об аресте озвучили спустя час.

Как сообщал «Новый День», Пирумов снова был задержан по подозрению в причастности к новому эпизоду в так называемом «деле реставраторов». По версии следствия, бывший замминистра совместно с директором Департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борисом Мазо и руководителем группы компаний «Роспан» Никитой Колесниковым организовали заключение госконтракта на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж», но не собирались его выполнять. В результате большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные фигурантам организации. Общая сумма ущерба оценивается в сумму не менее 450 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенном организованной группой в особо крупном размере»).

В рамках расследования 16-17 мая проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых. В результате, Пирумова и Колесникова задержали. Следствие уже предъявило фигурантам официальное обвинение в мошенничестве. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и всех лиц, причастных к его совершению.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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