Бывший замминистра культуры РФ снова задержан: в «деле реставраторов» появился новый эпизод

Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов снова задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, речь идет о причастности бывшего чиновника к эпизоду в так называемом «деле реставраторов». Как полагает следствие, Пирумов совместно с директором Департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борисом Мазо и руководителем группы компаний «Роспан» Никитой Колесниковым организовали заключение государственного контракта на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж», но не собирались его выполнять. В результате большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные фигурантам организации. Общая сумма ущерба оценивается в сумму не менее 450 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенном организованной группой в особо крупном размере»).

В рамках расследования следователями совместно с сотрудниками ФСБ России 16-17 мая проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых. В результате, Пирумов и Колесников задержаны.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», осенью 2017 года Пирумов был признан виновным по громкому «делу рестораторов». Он был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 300 тысяч рублей, однако был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

По версии следствия, участники организованной группы в 2012-2016 гг. похитили более 164 млн рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия – Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Псковского драматического театра, Усадьбы фабриканта В.Асеева, главный дом, в Рассказово Тамбовской области, башни «Крон-Принц» в Калининграде, а также на строительство Государственного музея истории космонавтики им. К.Циолковского в Калуге. По версии следствия, организовал и возглавил преступную группу Пирумов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

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