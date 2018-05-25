Генпрокуратура нагрянула с масштабными проверками к властям Алтая

В Горном Алтае началась масштабная проверка генпрокуратуры, которая может обернуться отставкой губернатора Александра Бердникова. В республике высадился десант из более двадцати сотрудников генпрокуратуры во главе с заместителя генпрокурора Владимиром Малиновским. Они проверяют документы местной прокуратуры и встречаются с местными жителями.

По данным РБК, москвичей интересуют земли, ранее принадлежавшие Российской академии сельскохозяйственных наук и переданные правительством в 2010 году в республиканскую собственность. Соответствующее поручение давал Дмитрий Медведев. Результаты проверки будут известны сегодня, 25 мая. По словам экс-генпрокурора страны Юрия Скуратова, для такой небольшой территории как республика Алтай, проверка круаномасштабная. Ряд политологов связывают проверку с антикоррупционным курсом правительства.

«Скандалы могут послужить основанием для отставки главы Алтая Александра Бердникова, учитывая, что у него в следующем году истекают полномочия, и что мощной поддержки на федеральном уровне у него нет», – считает политолог Ростислав Туровский. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов удивляется «многолетней выживаемости» Бердникова и в свою очередь связывает это с развитием VIP-туризма в регионе.

Стоит также отметить, что недовольство Кремля вполне могли вызвать результаты прошедших выборов президента. На Алтае Путин набрал 64,82%, что является одним из самых низких результатов по стране.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 25.05.18

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