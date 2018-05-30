Ростовский медэксперт за взятки выдал более 15 тысяч справок об инвалидности

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы бюро медико-социальной экспертизы. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в получении взяток (56 эпизодов) и служебном подлоге (57 эпизодов) (ч.3 ст.290, ч.2 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый организовал сеть посредников, которые искали желающих за взятку в размере от 40 до 100 тысяч рублей получить справку о второй группе инвалидности бессрочно.

В итоге с 2010 по 2017 год обвиняемый незаконно, без каких-либо документов и необходимых экспертиз выдал более 15 тысяч подложных справок об инвалидности. На их основании граждане получали страховые пенсии по инвалидности и иные социальные выплаты, не имея на это законных оснований. Обвиняемый был заключен под стражу.

Обвиняемый свою вину признал. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас следователи СКР и полицейские продолжают устанавливать всех, кто незаконно получил справки об инвалидности.

Кроме того, продолжается расследование уголовных дел в отношении троих должностных лиц ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области» Минтруда РФ, обвиняемых в получении взяток.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 30.05.18

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