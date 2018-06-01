В Подмосковье загорелась очередная мусорная свалка. Пожар начался накануне на полигоне твердых бытовых отходов «Часцы» в Одинцовском районе.

Площадь возгорания составляет один гектар, передает РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник. Горящая свалка находится на 49-м километре Можайского шоссе.

Горящий полигон

В тушении огня задействован вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. Отмечается, что воздушное судно сбросило на очаг пожара уже 100 тонн воды.

Как сообщал «Новый День», в конце мая загорелся мусорный полигон «Съяново» в Серпуховском районе, закрытый еще осенью прошлого года. На свалке зафиксированы многочисленные очаги возгорания, а также задымление всего южного склона. Экологи предупреждают, что горящий полигон грозит нанести серьезный урон здоровью местных жителей и привести к экологической катастрофе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.06.18

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